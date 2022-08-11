В российское посольство в Сиднее пытался ворваться кенгуру

Западный серый кенгуру сегодня пытался вломиться на территорию посольства России в Австралии. Животное прискакало к воротам с решеткой, бросалось на них и пыталось проникнуть внутрь.

"Сегодня система видеонаблюдения Посольства России в Австралии зафиксировала попытку несанкционированного доступа. Никто не пострадал", - говорится в сообщении посольства в Telegram.

Откуда на улице в центре города взялся кенгуру – неизвестно. В Сиднее и его окрестностях находится несколько парков и зоопарков, где животные содержатся не в клетках или вольерах, а на просторных участках, ограниченных вполне преодолимыми заборами. Серый кенгуру может совершать прыжки до 10 метров в длину и до 3 метров в высоту, убегая от преследования.