11 Августа 2022
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Общество За рубежом
кенгуру, зоопарк (2015) | Фото: Екатеринбургский зоопарк

В российское посольство в Сиднее пытался ворваться кенгуру

Западный серый кенгуру сегодня пытался вломиться на территорию посольства России в Австралии. Животное прискакало к воротам с решеткой, бросалось на них и пыталось проникнуть внутрь.

"Сегодня система видеонаблюдения Посольства России в Австралии зафиксировала попытку несанкционированного доступа. Никто не пострадал", - говорится в сообщении посольства в Telegram.

Откуда на улице в центре города взялся кенгуру – неизвестно. В Сиднее и его окрестностях находится несколько парков и зоопарков, где животные содержатся не в клетках или вольерах, а на просторных участках, ограниченных вполне преодолимыми заборами. Серый кенгуру может совершать прыжки до 10 метров в длину и до 3 метров в высоту, убегая от преследования.

Теги: сидней, посольство, кенгуру, австралия



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