Шольц призвал Россию забрать турбину для "Северного потока"

Канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал российскую сторону забрать турбину для "Северного потока", отремонтированную в Канаде, и продолжить импортировать газ.

"Прекратите с иллюзорными аргументами говорить, что вы не хотите ее, возьмите ее, вот она", — цитируют Шольца "Известия".

Канцлер подчеркнул, что позаботился о том, чтобы все смогли увидеть турбину после ремонта и понять, что она готова к работе.

Ранее в Siemens Energy заявили, что все условия для транспортировки созданы, санкции с конкретной турбины сняты, она может быть ввезена РФ.

В "Газпроме" в ответ дали длинный комментарий, суть которого сводится к тому, что компания опасается внезапных санкций и забирать турбину не будет. А полностью риски будут сняты тогда, когда будут сняты западные санкции.

Напомним, из-за проблем с турбинами Siemens на компрессорной станции "Портовая" в Ленобласти "Газпром" снизил объем поставок газа в Европу. До введения санкций одну из турбин направили на ремонт в Канаду, с возвращением ее после 24 февраля возникли проблемы.