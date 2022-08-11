Генпрокуратура проверит "ЖелДорПуть" из-за земель для складирования лесных отходов

Фонд "Зеленый Урал" направил обращение в Генпрокуратуру с обвинением в адрес ООО "ЖелДорПуть". По утверждению экологов, предприятие якобы самовольно захватило участки земли в Белоярском районе Свердловской области для собственных нужд и якобы работает с явным нарушением природоохранных норм. По предварительным данным, ущерб мог превысить 200 млн рублей.

В фонде заявили, что на части якобы захваченных участков незаконно размещаются отходы лесоразработок (щепа, мелкофракционный опил), а также бытовые отходы. На другом якобы захваченном лесном участке предприятие, возможно, занимается незаконной вырубкой сосны. И это далеко не все нарушения.

"Предприятие состоит в реестре Росприроднадзора, как оказывающее негативное воздействие на окружающую среду, присвоен третий класс опасности, но при этом отсутствует санитарно-защитная зона. У предприятия отсутствует проект ПДВ, что ей не мешает осуществлять выбросы в атмосферу", - сказано в сообщении.

Помимо этого, после визуального осмотра территории "ЖелДорПуть", добровольцы фонда зафиксировали следы горения. А вот чего они не нашли, так это средства пожаротушения и противопожарный водоем, которые должно иметь предприятие, осуществляющую работу с огнем. Экологи утверждают, что даже на своем официальном сайте компания разместила фотографии хранения древесной продукции с нарушениями. И это при том, что "ЖелДорПуть" занимается пропиткой древесины химическим составом.

Всего, по оценке представителей "Зеленого Урала", компания якобы самовольно захватила 69,3 тыс. кв.м лесных и земельных участков. Фонд обратился к генпрокурору Игорю Краснову, главе Росприроднадзора Светлане Родионовой и вице-премьеру Виктории Абрамченко с просьбой провести внеплановую проверку, привлечь юридические лица к ответственности и заставить последних возместить предположительный ущерб, нанесенный окружающей среде.

Как сообщает "Ъ-Урал", директор предприятия Олег Пешков никогда ранее не получал претензий от фонда. При этом комментировать замечания экологов он также не стал, сославшись на больничный.