Советник главы офиса Зеленского Арестович может пойти на выборы президента Украины в 2024 году

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил о президентских амбициях. Он готов баллотироваться на высший пост в стране в 2024 году, когда пройдут выборы президента Украины. Но при одном условии – если действующий глава государства Владимир Зеленский не выскажет желания пойти на второй срок.

"Если он пойдет на второй срок — я, естественно, не буду его подрезать, ни в коем случае, это технически невозможно", — сказал он в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону* (*в России внесен в список экстремистов и террористов).

Арестович заявил, что если станет президентом, то планирует помогать людям и "делать что-то хорошее".

У Арестовича обширная карьерная история. Он служил в Минобороны Украины, был актером сериалов, консультировал как коуч, изучал богословие, в середине нулевых занялся политикой.