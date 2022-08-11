11 Августа 2022
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Политика Пермский край
Дмитрий Махонин (2022) | Фото: Накануне.RU

Махонин призвал министров отдать часть зарплаты на помощь Донбассу

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на заседании краевого правительства заявил о том, что из своего кошелька помог Донбассу, и призвал коллег поступить так же.

"Общаясь с промышленниками, я узнал, что ряд наших предприятий, особенно руководящий состав, приняли решение направить часть заработных плат на поддержку людей, оказавшихся в трудной ситуации. Для себя решил – и никакого популизма в этом нет – последовать их примеру, и сумму в размере должностного оклада направить на поддержку людей. Приглашаю всех присоединиться к акции предприятий, которые являются опорой нашего промышленного региона", – сказал Махонин, обращаясь к членам правительства, его цитирует пресс-служба краевой администрации.

Перечисление денег на помощь жителям ДНР и ЛНР является строго добровольным, уточнил Махонин.

Теги: Дмитрий Махонин, правительство Пермского края, Донбасс



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