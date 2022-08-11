Шольц заявил, что "с трудом" представляет себе запрет на шенгенские визы для россиян

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что с трудом представляет себе запрет на выдачу шенгенских виз гражданам России.

"Мне очень трудно представить подобное развитие событий", — сказал он.

Шольц напомнил, что ФРГ уже ввела санкции против большого числа конкретных лиц в России, пишет "Интерфакс".

Ранее официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что в ЕС идет обсуждение содержания седьмого пакета санкций против России, включая вопрос о прекращении выдачи шенгенских виз. По этому поводу пока нет единой позиции.

Между тем, сообщается, что Эстония приняла решение закрыть границы для граждан РФ с шенгенскими визами, выданными республикой, с некоторыми исключениями.