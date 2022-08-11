11 Августа 2022
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Политика За рубежом
Олаф Шольц (2022) | Фото: Christoph Soeder / Pool via REUTERS

Шольц заявил, что "с трудом" представляет себе запрет на шенгенские визы для россиян

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что с трудом представляет себе запрет на выдачу шенгенских виз гражданам России.

"Мне очень трудно представить подобное развитие событий", — сказал он.

Шольц напомнил, что ФРГ уже ввела санкции против большого числа конкретных лиц в России, пишет "Интерфакс".

Ранее официальный представитель кабмина Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что в ЕС идет обсуждение содержания седьмого пакета санкций против России, включая вопрос о прекращении выдачи шенгенских виз. По этому поводу пока нет единой позиции.

Между тем, сообщается, что Эстония приняла решение закрыть границы для граждан РФ с шенгенскими визами, выданными республикой, с некоторыми исключениями.

Теги: шольц, шенген, россияне



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