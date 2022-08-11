Убытки Coca-Cola от ухода из России по итогам года составят 270 млн евро

Убытки Coca-Cola, связанные с уходом из России, составили в первом полугодии 190 млн евро, говорится в финансовом отчете компании.

Во втором полугодии компания ожидает сокращение потерь, но они все еще будут внушительными – около 80 млн евро.

В отчете говорится также, что запасы товаров в России "почти исчерпаны", а производство и продажа новых партий не планируется, передает "Коммерсант".

Чистая прибыль компании снизилась за шесть месяцев 2022 года на 34% - до 153 млн евро. Главные причины – уход из России и растущая инфляция.

Coca-Cola производила и продавала в России напитки Coca-Cola Fanta, Sprite, Powerade, Schweppes, Burn, воду BonAqua, соки "Добрый", Pulpy, Rich, "Моя семья", Innocent и другую продукцию. У компании было в России 10 заводов.