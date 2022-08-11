Глава Тюменской области высоко оценил "Сотрудничество" с северными автономиями

Губернатор Тюменской области Александр Моор на пресс-конференции высказался о развитии программы "Сотрудничество".

"Меня регулярно спрашивают об этой программе. Она нужна, она эффективна. Заданы рамки взаимоотношений, определены 11 направлений взаимодействия. Программа формируется на основании предложений округов, мы их вставляем в программу и реализуем", - сказал Моор.

Программа очень гибкая – Ямал, скажем, использует деньги на дороги, Югра – на борьбу с последствиями короанавируса.

"Она направлена на реализацию проектов, которые для нас общие и направлены на улучшение качества жизни жителей. Будем в 2023 г. подписывать продлять программу на пять лет. Я готов это сделать", - сказал Моор.

Аналогичное мнение, к слову, Моор высказал в мае 2021 г.

Программа "Сотрудничество" является своего рода продолжением трехстороннего договора между Тюменской областью, ХМАО и ЯНАО, впервые подписанном ещё в 2004 г. губернаторами трёх регионов. Главным пунктом, который связан с реализацией программы, является утверждение бюджета. Он утверждается на заседаниях Тюменской областной думы. Каждую осень формируется перечень объектов, которые подлежат реконструкции, строительству либо проведению мероприятий. В соответствии с уставом Тюменской областной думы, принимаются предложения, и уже на основании этого самого главного закона – главного инструмента управления региона – осуществляется дальнейшая реализация.