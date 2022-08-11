11 Августа 2022
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Происшествия Санкт-Петербург
Наручники (2022) | Фото: Накануне.RU

Сожителю убитой питерской порноактрисы Гришман предъявлено обвинение

В Санкт-Петербурге предъявлено обвинение в убийстве порноактрисы и блогерши Анастасии Гришман (настоящая фамилия Хамловская) ее сожителю.

Тело 26-летней девушки с шестью ножевыми ранениями было накануне обнаружено правоохранительными органами – судя по всему, убийство произошло около недели назад в квартире Гришман. Ее подруга обратилась в полицию, когда заметила долгое отсутствие погибшей.

Уголовное дело СКР возбудил по статье убийство, подозрение пало на 24-летнего сожителя жертвы. Его объявили в розыск и накануне задержали. Следствие будет ходатайствовать об аресте мужчины.

Теги: анастасия гришман, порноактриса, убийство



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