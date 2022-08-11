На матче "Факел" – "Урал" ожидается аншлаг. На стадионе в Воронеже нет Fan ID

Все билеты на завтрашний матч РПЛ "Факел" – "Урал" распроданы. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе команды из Воронежа.

В клубе отметили, что продажа бумажных билетов в кассах Центрального стадиона профсоюзов, где пройдет игра, не состоится. Там можно будет купить только официальные программки к предстоящему матчу.

Встреча "Факел" – "Урал" будет сыграна завтра, 12 августа. В воронежском клубе призывают болельщиков приходить на арену заранее. Она будет открыта для посетителей с 17:00, начало матча в 19:30 по местному времени.

Стоит отметить, что на предыдущей домашней игре "Факела" против московского "Динамо" (3:3) присутствовало 19 тыс. 258 зрителей (при вместимости более 30 тысяч). На стадионе в Воронеже не действует система Fan ID, которую ввели на нескольких российских аренах с этого сезона (в том числе и в Екатеринбурге).

Введение обязательного "паспорта болельщика" для прохода на матчи уже сказалось на посещаемости "Екатеринбург-Арены". После игры с "Краснодаром" (по официальным данным, на трибунах было 2 тысячи 997 зрителей) уральский клуб даже выпустил обращение к своим болельщикам и призвал их прийти на стадион, чтобы поддержать команду.