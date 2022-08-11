Тюменская область может сотрудничать с ЯНАО в сфере нефтесервиса и образования

Губернатор Тюменской области Александр Моор во время пресс-коференции прокомментировал перспективы новых направлений сотрудничества с Ямало-Ненецким автономным округом, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Он отметил, что регионы могут начать сотрудничество в сфере нефтесервиса.

"Большие вызовы стоят перед газовыми компаниями "Газпром" и 'Новатэк". Тюмень могла бы быть промышленным ответом на те вызовы, которые стоят перед Ямалом", - заявил Александр Моор.

Ещё одной сферой для сотрудничества может стать совместное развитие университетов, в частности участие Ямала в проекте межвузовского кампуса.

"Проект будет востребован, так как на Ямале своих университетов нет. Они приезжают учиться к нам и создание комфортных условий для студентов в интересах Ямала", - подчеркнул губернатор.

Кампус будет построен на левом берегу реки Туры, рядом находится большинство учебных корпусов. В нем может расположиться и технопарк, и учебные лаборатории и сцена для культурных объектов, а также футбольное поле и другие объекты. Предложить наполнение кампуса могут жители всей "тюменской матрешки". Глава региона призвал тюменцев, югорчан и ямальцев присоединиться к обсуждению проекта.