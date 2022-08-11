Моор поддержал идею назвать в Тюмени улицу в честь бывшего спикера облдумы Корепанова

11 Августа 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Опрос: Спецоперация затянулась

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика Тюменская область
Совещание по нацпроектам в Тюмени (2019) | Фото: Накануне.RU

Моор поддержал идею назвать в Тюмени улицу в честь бывшего спикера облдумы Корепанова

Губернатор Тюменской области Александр Моор на пресс-конференции высказался о том, нужна ли в столице региона улица, названная в честь скончавшегося недавно спикера областной думы Сергея Корепанова.

"Абсолютно да. И она появится", - сказал Моор.

Ранее стало известно, что в селе Мужи Шурышкарского района ЯНАО могут назвать улицу в честь Корепанова. Юго-западная часть райцентра в ближайшие пару лет прирастет двумя большими улицами. Под ИЖС размежеваны 118 участков, 76 из которых определены для многодетных семей.

"Есть предложение назвать одну из этих улиц именем Сергея Корепанова – выдающегося государственного деятеля, нашего земляка, который долгое время трудился в Шурышкарском районе, с 1998 г. он был бессменным председателем Тюменской областной думы. Это будет новая современная улица, здесь будет проживать много молодежи", - заявил глава района Олег Попов.

Напомним, Сергей Корепанов умер 28 июня. Политику было 74 года. Причина смерти не названа. По некоторым данным, его увезли на "скорой" прямо из здания думы из-за проблем с сердцем.

Корепанов родился 6 января 1948 г. в Нарьян-Маре. Трудовую деятельность начал в 1969 г. в Салехардском объединенном авиаотряде после окончания Рижского авиационного училища гражданской авиации. Был спикером Тюменской областной думы II – VII созывов.

Теги: Александр Моор, Сергей Корепанов, улица, Тюмень



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 12.07.2022 12:14 Мск В селе Мужи улицу могут назвать в честь бывшего спикера Тюменской областной думы
Ранее 01.07.2022 16:00 Мск Экс-депутат тюменской облдумы высказался о том, кто может возглавить региональный парламент
Ранее 30.06.2022 14:22 Мск Сегодня в Тюменской филармонии простились со спикером Сергеем Корепановым
Ранее 29.06.2022 10:57 Мск Назначена дата прощания со спикером облдумы Тюменской области
Ранее 28.06.2022 15:42 Мск Губернатор Моор выразил соболезнования в связи со смертью спикера облдумы
Ранее 28.06.2022 12:37 Мск Умер председатель тюменской облдумы Сергей Корепанов


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети