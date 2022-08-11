Моор поддержал идею назвать в Тюмени улицу в честь бывшего спикера облдумы Корепанова

Губернатор Тюменской области Александр Моор на пресс-конференции высказался о том, нужна ли в столице региона улица, названная в честь скончавшегося недавно спикера областной думы Сергея Корепанова.

"Абсолютно да. И она появится", - сказал Моор.

Ранее стало известно, что в селе Мужи Шурышкарского района ЯНАО могут назвать улицу в честь Корепанова. Юго-западная часть райцентра в ближайшие пару лет прирастет двумя большими улицами. Под ИЖС размежеваны 118 участков, 76 из которых определены для многодетных семей.

"Есть предложение назвать одну из этих улиц именем Сергея Корепанова – выдающегося государственного деятеля, нашего земляка, который долгое время трудился в Шурышкарском районе, с 1998 г. он был бессменным председателем Тюменской областной думы. Это будет новая современная улица, здесь будет проживать много молодежи", - заявил глава района Олег Попов.

Напомним, Сергей Корепанов умер 28 июня. Политику было 74 года. Причина смерти не названа. По некоторым данным, его увезли на "скорой" прямо из здания думы из-за проблем с сердцем.

Корепанов родился 6 января 1948 г. в Нарьян-Маре. Трудовую деятельность начал в 1969 г. в Салехардском объединенном авиаотряде после окончания Рижского авиационного училища гражданской авиации. Был спикером Тюменской областной думы II – VII созывов.