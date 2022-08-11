Глава Тюменской области высказался о повышении тарифов на ЖКУ

11 Августа 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Опрос: Спецоперация затянулась

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Экономика Тюменская область
кран, вода (2019) | Фото:Накануне.RU

Глава Тюменской области высказался о повышении тарифов на ЖКУ

Губернатор Тюменской области Александр Моор на пресс-конференции рассказал о деталях повышения тарифов для жителей Тюмени на воду, водоотведение и отопление.

"Я на этот вопрос отвечал уже, но есть нюансы, которые надо понимать. Для ресурсоснабжающих компаний установлены экономически обоснованные тарифы, для жителей – льготные. Первый включает все затраты на сеть и её развитие. Разницу в 6 млрд руб. мы компенсируем. Второе. Несмотря на рост тарифа, есть вторая часть, о которой никто не говорит", - сказал Моор.

До 1 июля было так: если коммунальный платёж больше, чем 22% от доходов, разницу компенсирует область. Теперь этот показатель снижен до 20%

"У кого большие доходы, да, платёж вырос, у тех, у кого маленькие, разница ушла в субсидию. Государство защитило жителей. При росте тарифа имеющие высокий доход платят полностью, имеющие же низкий нами защищены. Решение о повышении тарифов разрешено, оно согласовано ФАС. Наша задача – проконтролировать, чтобы программа работала", - сказал Моор.

Экономические предпосылки для роста тарифов были, есть и будут.

"Если бы город не рос, не требовались бы инвестиции", - сказал Моор.

Напомним, ранее Моор, комментируя на прямой линии повышение коммунальных тарифов, отметил, что семьи не должны тратить на оплату жилищно-коммунальных услуг больше 20% дохода. С 1 июля 2022 г. в Тюмени цены на ЖКУ выросли до 14,9%. В других муниципалитетах рост тарифа составил 3,4%.

Теги: Александр Моор, тариф, повышение



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 20.07.2022 16:28 Мск В Тюменской области субсидируют затраты на оплату ЖКУ
Ранее 21.06.2022 16:22 Мск Моор прокомментировал резкое повышение стоимости ЖКХ для тюменцев
Ранее 23.01.2022 14:40 Мск В Тюмени прошел митинг против повышения тарифов
Ранее 19.01.2022 09:58 Мск В Тюмени коммунисты проведут митинг против роста цен и тарифов
Ранее 15.12.2021 15:59 Мск В Тюмени рост тарифов на тепло и воду будет намного выше, чем в других муниципалитетах


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети