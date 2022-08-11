Глава Тюменской области высказался о повышении тарифов на ЖКУ

Губернатор Тюменской области Александр Моор на пресс-конференции рассказал о деталях повышения тарифов для жителей Тюмени на воду, водоотведение и отопление.

"Я на этот вопрос отвечал уже, но есть нюансы, которые надо понимать. Для ресурсоснабжающих компаний установлены экономически обоснованные тарифы, для жителей – льготные. Первый включает все затраты на сеть и её развитие. Разницу в 6 млрд руб. мы компенсируем. Второе. Несмотря на рост тарифа, есть вторая часть, о которой никто не говорит", - сказал Моор.

До 1 июля было так: если коммунальный платёж больше, чем 22% от доходов, разницу компенсирует область. Теперь этот показатель снижен до 20%

"У кого большие доходы, да, платёж вырос, у тех, у кого маленькие, разница ушла в субсидию. Государство защитило жителей. При росте тарифа имеющие высокий доход платят полностью, имеющие же низкий нами защищены. Решение о повышении тарифов разрешено, оно согласовано ФАС. Наша задача – проконтролировать, чтобы программа работала", - сказал Моор.

Экономические предпосылки для роста тарифов были, есть и будут.

"Если бы город не рос, не требовались бы инвестиции", - сказал Моор.

Напомним, ранее Моор, комментируя на прямой линии повышение коммунальных тарифов, отметил, что семьи не должны тратить на оплату жилищно-коммунальных услуг больше 20% дохода. С 1 июля 2022 г. в Тюмени цены на ЖКУ выросли до 14,9%. В других муниципалитетах рост тарифа составил 3,4%.