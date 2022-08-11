РФ и США ведут переговоры по обмену гражданами двух стран – МИД РФ

Компетентные органы РФ и США ведут переговоры по возможному обмену граждан двух стран, заявили в Министерстве иностранных дел России. Ранее глава ведомства Сергей Лавров неоднократно заявлял, что внешнеполитическое ведомство не входит в круг лиц, уполномоченных вести диалог на эту тему.

Лавров рассказывал, что еще во время женевской встречи Владимира Путина и Джо Байдена был согласован формат для обсуждения обмена заключенными.

Напомним, Белый дом предложил обменить россиянина Виктора Бута на американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер (последнюю в России приговорили к девяти годам колонии). О возможном диалоге по этому поводу говорил, в частности, госсекретарь США Энтони Блинкен.