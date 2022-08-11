Ставку по льготной ипотеке для IT-специалистов предложили снизить до 3%

Минцифры России подготовило постановление, согласно которому ставка по льготной ипотеке для IT-специалистов может быть понижена до 3%. Об этом говорится в пояснительной записке к документу, опубликованному на официальном портале правовых актов.

Также может быть сокращен порог зарплаты для получения льготного кредита: 120 тысяч рублей вместо 150 тысяч рублей для городов-миллионников (кроме Москвы) и 70 тысяч рублей вместо 100 тысяч рублей для остальных городов.

Ипотека по сниженной ставке осуществляется в стране по поручению президента РФ в рамках мер поддержки IT-отрасли. В настоящий момент максимальная ставка составляет 5% годовых, первоначальный взнос — не менее 15%.

По оценке гендиректора АО "Дом.РФ" Виталия Мутко, до конца текущего года льготные кредиты получат до 10 тысяч сотрудников ИТ-компаний. В Минцифры спрос до 2024 года оценивают как минимум в 50 тысяч человек.