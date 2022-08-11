Ставку по льготной ипотеке для IT-специалистов предложили снизить до 3%

11 Августа 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Опрос: Спецоперация затянулась

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Экономика В России
Стройка (2022) | Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

Ставку по льготной ипотеке для IT-специалистов предложили снизить до 3%

Минцифры России подготовило постановление, согласно которому ставка по льготной ипотеке для IT-специалистов может быть понижена до 3%. Об этом говорится в пояснительной записке к документу, опубликованному на официальном портале правовых актов.

Также может быть сокращен порог зарплаты для получения льготного кредита: 120 тысяч рублей вместо 150 тысяч рублей для городов-миллионников (кроме Москвы) и 70 тысяч рублей вместо 100 тысяч рублей для остальных городов.

Ипотека по сниженной ставке осуществляется в стране по поручению президента РФ в рамках мер поддержки IT-отрасли. В настоящий момент максимальная ставка составляет 5% годовых, первоначальный взнос — не менее 15%.

По оценке гендиректора АО "Дом.РФ" Виталия Мутко, до конца текущего года льготные кредиты получат до 10 тысяч сотрудников ИТ-компаний. В Минцифры спрос до 2024 года оценивают как минимум в 50 тысяч человек.

Теги: IT-специалисты, ставка по ипотеке, ипотека



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети