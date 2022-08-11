American Conservative: Россия не является спонсором терроризма, Зеленский перешел грань в своих требованиях

Киев пытается подтолкнуть Запад к более активному вмешательству, но пока безуспешно. Последняя идея состоит в том, чтобы США объявили Россию государством-спонсором терроризма. "У этой идеи есть только одна проблема: Россия не является государством-спонсором терроризма", - говорится в статье The American Conservative.

Желание Владимира Зеленского получить как можно больше помощи от Запада понятно. Такое уже было в истории. Так, стремясь к независимости, американские колонисты усердно лоббировали помощь французской монархии, что оказалось решающим фактором для их победы, пишет автор. Франция была на их стороне против Англии.

США использовали ярлык террористов для тех стран и движений, которые не совершали террористических актов или давно отказались от этой практики, — Кубы, Северной Кореи, Йемена, Сирии, Судана, Ирака и даже Ирана. Вашингтон просто навешивал ярлыки на режимы, которые ему не нравились. Нужно прекратить злоупотреблять понятием терроризм. Ярлык теряет свое значение, когда применяется не по назначению, призывает автор, который, однако, резко осуждает военную спецоперацию России.

В то же время Вашингтон помогал Саудовской Аравии и ОАЭ в их убийственной агрессии против Йемена. Администрация Буша-младшего вторглась в Ирак под ложным предлогом, разрушив страну и спровоцировав межконфессиональный конфликт, унесший жизни сотен тысяч мирных жителей. Посол США в ООН затем призналась, что это было оправдано. Президент России не говорит так холодно о массовом убийстве невинных людей, признается в статье.

Если США объявят Россию спонсором терроризма, то они столкнутся с противодействием европейских стран, сотрудничающих с Россией по энергетическим вопросам. А с учетом того, что весь мир, кроме Запада, не поддерживает санкции против России, то Вашингтон может оказаться в финансовой борьбе практически везде. И Глобальный Юг, скорее всего, будет един, так как там давно устали от лицемерия США.

"Зеленский сплотил страну, чтобы противостоять России. Однако его политические требования перешли границы любого суверенного государства. Москва является террористическим государством не в большей степени, чем многие союзники Вашингтона", - заключает автор.

Ранее американские СМИ писали, что Вашингтон вряд ли объявит Россию спонсором терроризма. Хотя 28 июля Сенат принял резолюцию с соответствующим призывом к Госдепартаменту.