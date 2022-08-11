11 Августа 2022
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Общество Свердловская область
Благоустройство набережной в Нижневартовске (2022) | Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Свердловское МЧС третий день подряд продлевает штормовое предупреждение

Свердловское отделение МЧС предупреждает местных жителей о сильном ветре и грозах, который ожидаются уже в эту пятницу. Как сообщает пресс-служба МЧС, порывы ветра в регионе будут достигать 18 м/с.

Спасатели просят свердловчан быть осторожными, а в случае происшествий обращаться за помощью по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России "101" или единому номеру вызова экстренных служб "112".

Напомним, что вчера МЧС также в очередной раз продлили штормовое предупреждение. 11 августа в регионе местами ожидаются очень сильные дожди и ливни, крупный град, грозы и ветер с порывами до 25 м/с.

Теги: МЧС, штормовое предупреждение, ветер, гроза



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