Свердловское МЧС третий день подряд продлевает штормовое предупреждение

Свердловское отделение МЧС предупреждает местных жителей о сильном ветре и грозах, который ожидаются уже в эту пятницу. Как сообщает пресс-служба МЧС, порывы ветра в регионе будут достигать 18 м/с.

Спасатели просят свердловчан быть осторожными, а в случае происшествий обращаться за помощью по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России "101" или единому номеру вызова экстренных служб "112".

Напомним, что вчера МЧС также в очередной раз продлили штормовое предупреждение. 11 августа в регионе местами ожидаются очень сильные дожди и ливни, крупный град, грозы и ветер с порывами до 25 м/с.