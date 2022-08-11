11 Августа 2022
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Экономика Тюменская область
Пресс-конференция губернатора Тюменской области Александра Моора (2022) | Фото: Накануне.RU

Моор: Западные санкции оказали негативный эффект на все регионы и все компании

Западные санкции оказали негативный эффект на все регионы и все компании. Об этом сегодня во время пресс-конференции заявил губернатор Тюменской области Александр Моор. 

Глава региона отметил, что первый негативный эффект - разрыв логических и кооперационных цепочек, который усилился после того, как к санкциям присоединились компании, которые ушли с рынка. Возникли сложности с доставкой, страховкой и так далее. 

Второй момент влияния санкций, который назвал тюменский губернатор - возникновение дефицита некоторых товаров или рост цен на товары и услуги. Однако, как отметил Александр Моор, предприятия оперативно адаптировались к сложившейся ситуации: были выстроены новые цепочки поставки, через новые страны, произошла оперативная замена западных товаров и оборудования. 

При этом, губернатор отметил, что снизилась добыча полезных ископаемых. 

"Для нас действительно одним из негативных моментов стало снижение объема добычи на Уватском месторождении. По итогам шести  месяцев, индекс добычи полезных ископаемых составил 87% к прошлому год. Общий индекс промышленного производства сейчас составляет 97,1%, однако обрабатывающих производств больше 100%", - отметил Моор.

Теги: александр моор, санкции, эффект



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