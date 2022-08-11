Прокуратура организовала проверку после того, как у жителей Среднеуральска пропала холодная вода

11 Августа 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Опрос: Спецоперация затянулась

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество Свердловская область
(2005) | Фото: 2001.novayagazeta.ru

Прокуратура организовала проверку после того, как у жителей Среднеуральска пропала холодная вода

В Среднеуральске проводится проверка прокуратуры, которая отреагировала на информацию из СМИ о коммунальной аварии. В результате инцидента часть горожан осталась без холодного водоснабжения.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры, 6 августа проводились плановые ремонтные работы на сетях горячего водоснабжения Среднеуральской ГРЭС, из-за чего возникла большая потребительская нагрузка на сети холодного водоснабжения. В результате насосное оборудование одной из семи скважин вышло из строя, а подача воды в город прекратилась.

На встрече главы городского округа Среднеуральск и прокурором Верхней Пышмы были выработаны мероприятия для скорейшего устранения проблемы и восстановления водоснабжения. На данный момент организован подвоз воды населению.

МУП "Среднеуральское водопроводно-канализационное хозяйство" уже занимается ремонтом оборудования и монтажом дополнительного насоса скважин. За качеством и сроками выполнения работ следит прокуратура.

По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.

Теги: коммунальная авария, Среднеуральск, холодна вода



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети