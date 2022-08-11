Прокуратура организовала проверку после того, как у жителей Среднеуральска пропала холодная вода

В Среднеуральске проводится проверка прокуратуры, которая отреагировала на информацию из СМИ о коммунальной аварии. В результате инцидента часть горожан осталась без холодного водоснабжения.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры, 6 августа проводились плановые ремонтные работы на сетях горячего водоснабжения Среднеуральской ГРЭС, из-за чего возникла большая потребительская нагрузка на сети холодного водоснабжения. В результате насосное оборудование одной из семи скважин вышло из строя, а подача воды в город прекратилась.

На встрече главы городского округа Среднеуральск и прокурором Верхней Пышмы были выработаны мероприятия для скорейшего устранения проблемы и восстановления водоснабжения. На данный момент организован подвоз воды населению.

МУП "Среднеуральское водопроводно-канализационное хозяйство" уже занимается ремонтом оборудования и монтажом дополнительного насоса скважин. За качеством и сроками выполнения работ следит прокуратура.

По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.