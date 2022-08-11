11 Августа 2022
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Экономика Тюменская область
Пачки денег (2022) | Фото: Накануне.RU

Глава Тюменской области рассказал о формировании бюджета на 2023-25 годы

Губернатор Тюменской области Александр Моор на пресс-конференции рассказал, как власти региона формируют бюджет региона и относятся к кредитам, как способу привлечения денег.

"Про дефицит. Важно понимать, что такой источник, как кредиты, не является чем-то плохим. У нас с этим нет никаких проблем. Про заимствования пишут негативно – мол, довёл губернатор область. Есть действующая кредитная линия с одним банком, но мы пока ею не пользовались", - сказал Моор.

За первые полгода исполнение бюджета хорошее.

"Говорить, что будет по итогам 2022 г., пока рано. Не буду говорить, что оно будет хорошим. Думаю, запланированные параметры выполним, надеюсь, что без кредитов для покрытия дефицита или с их минимумом", - сказал Моор.

Пресс-конференция губернатора Тюменской области Александра Моора(2022)|Фото: Накануне.RU

При формировании бюджета исходят из консервативного понимания формирования доходов. Важная статья расходов – социальные расходы, поддержка экономики. Регион много лет поддерживает местный бизнес, создание новых проектов.

"Будем формировать бюджет, исходя из стоящих перед нами вызовов, включая все необходимые расходы. Не отказываемся от строительства садиков, школ, дорог. Думаю, что и бюджет 2023 будет сформирован с дефицитом, с привлечением кредитов. Главное, чтобы были учтены все риски. Мы всегда получали доходов чуть больше, чем рассчитывали, поэтому кредиты не привлекали", - сказал Моор.

Теги: Александр Моор, бюджет, формирование



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