В Челябинске возбудили уголовное дело по факту травмирования работника на производстве

В Челябинске по факту травмирования рабочего на предприятии возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, в мае на территории промышленного предприятия рабочий предприятия при выполнении погрузочно-разгрузочных работ получил травмы, образующие тяжкий вред здоровью. У мужчины диагностировали перелом ноги.

В настоящий момент устанавливаются должностные лица предприятия, ответственные за обеспечение выполнения требований охраны труда.