Парламент Латвии объявил Россию "государством, поддерживающим терроризм"

Сейм Латвии объявил Россию "государством, поддерживающим терроризм". Об этом сообщается на сайте латвийского парламента.

Отмечается, что Сейм принял заявление, в котором признает действия российских военных на Украине терроризмом, "а Россию - страной - спонсором терроризма".

Также парламент призвал страны ЕС немедленно прекратить выдачу виз гражданам России и Белоруссии.

5 августа посольство Латвии приостановило выдачу виз россиянам. Исключение будет сделано только для въезда близких родственников на похороны.

Ранее власти соседней с Латвией Эстонии выступили с предложением ввести в очередной пакет антироссийских санкций запрет на выдачу россиянам шенгенских виз. В кабмине ФРГ сообщили, что инициатива обсуждается. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал идею эстонских властей "нацистской хренью".