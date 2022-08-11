11 Августа 2022
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Покупательница в магазине одежды (2022) | Фото: Накануне.RU

АТОР: Россияне поехали в шоп-туры в Белоруссию – за брендами, ушедшими из РФ

Среди россиян растет популярность шоп-туров в Белоруссию. В соседней стране продолжают присутствие иностранные бренды, которые ушли из России с началом военной спецоперации РФ на Украине. По оценкам игроков организованного туристического рынка, белорусское направление прибавило в спросе на 10-15%, при этом значительная часть туристов едет в Минск самостоятельно, не покупая тур.

Удобство шопинг-туров обеспечивает и тот факт, что в Белоруссии принимают карты российской платежной системы "Мир", гражданам не приходится возить с собой наличку, к тому же расчет по карте "Мир" идет по выгодному курсу Нацбанка Белоруссии.

Участники рынка говорят, что шопинг-туристы, как правило, едут в Минск на выходные, пишет "Вестник АТОР".

Теги: шоп-тур, белоруссия, россияне, туризм, иностранные бренды



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