АТОР: Россияне поехали в шоп-туры в Белоруссию – за брендами, ушедшими из РФ

Среди россиян растет популярность шоп-туров в Белоруссию. В соседней стране продолжают присутствие иностранные бренды, которые ушли из России с началом военной спецоперации РФ на Украине. По оценкам игроков организованного туристического рынка, белорусское направление прибавило в спросе на 10-15%, при этом значительная часть туристов едет в Минск самостоятельно, не покупая тур.

Удобство шопинг-туров обеспечивает и тот факт, что в Белоруссии принимают карты российской платежной системы "Мир", гражданам не приходится возить с собой наличку, к тому же расчет по карте "Мир" идет по выгодному курсу Нацбанка Белоруссии.

Участники рынка говорят, что шопинг-туристы, как правило, едут в Минск на выходные, пишет "Вестник АТОР".