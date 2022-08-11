Губернатор Тюменской области рассказал, где можно отдохнуть в регионе

Губернатор Тюменской области Александр Моор на пресс-конференции рассказал, где можно отдохнуть на территории региона как его жителям, так и гостям из северных автономий.

"Самое главное – наши термальные источники. Более 20 баз есть", - сказал Моор.

Недавно он и его семья отдыхали в Тобольске.

"Ходят группы по Кремлю, в кафе много народу, большая активность вечером, начиная от дискотек до фильмов на открытом воздухе. Много надо сделать в части восстановления памятников, но видно, что туристов много, и всё больше и больше – из Москвы и Санкт-Петербурга", - сказал Моор, приведя в пример чартерные программы из столиц в Тобольск.

Он привёл в пример также Ялуторовск.

Ранее программу развития городской среды "Тобольск настоящий" презентовали в день празднования 435-летия древней столицы Сибири губернатор Тюменской области Александр Моор, член Совета Российского союза химиков Дмитрий Конов, председатель правления компании СИБУР Михаил Карисалов и глава муниципалитета Максим Афанасьев.

"Тобольск настоящий" – продолжение программы "Тобольск-2020", в результате реализации которой муниципалитет вошел в топ-10 самых комфортных городов страны согласно рейтингу Минстроя России. В рамках программы "Тобольск-2020" было реконструировано, построено и отремонтировано более 40 социально значимых объектов и общественных пространств.

"Если программа "Тобольск-2020" была направлена на быстрое, в течение двух-трёх лет, обновление социальной инфраструктуры под потребности современного, развивающегося города, то "Тобольск настоящий" – более разноплановый проект. Он предусматривает не только решение текущих задач развития социокультурной сферы, но и создает фундамент для становления Тобольска как крупного центр туризма, уникального своей архитектурой и историей", – прокомментировал Дмитрий Конов. Как руководитель СИБУРа в 2006-2022 годах, он стоял у истоков формирования обеих программ.