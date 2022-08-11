Моор рассказал, как относится к западным санкциям

Губернатор Тюменской области Александр Моор на пресс-конференции рассказал о своём отношении к тому, что он попал под санкции Великобритании.

"Для меня было очевидно с самого начала санкций, что придёт время, когда в санкционные списки попадут губернаторы. Оказался в компании приличных людей. Моё отношение к этому абсолютно спокойное. После Великобритании будут другие – ЕС, недружественные страны, кто включит губернаторов в санкционные списки. Подтверждение моих слов – идея лишить возможности всех россиян получить визы в ЕС. Это уже диагноз. Это санкции против всех нас. Не знаю, примут ли они такое решение, исключать ничего нельзя, но это вторично. Мы действуем в интересах России, понимаем, что отвечаем на текущие вызовы, должны решать сложные, долгосрочные задачи, устанавливаем экономическую и технологическую независимость. Пусть вводят санкции, какие хотят", - рассказал Моор, отвечая на вопрос Накануне.RU.

Ранее стало известно, что Моор попал под санкции Великобритании. Информация об этом опубликована на официальном сайте правительства Великобритании. В новый санкционный список включены 27 губернаторов, среди которых Александр Моор и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. Санкции подразумевают запрет на въезд в Великобританию и заморозку активов в этой стране (при их наличии). Губернатор Александр Моор, судя по всему, попаданию в "чёрный список" Англии не огорчился, а обрадовался.

"Ну наконец-то!" - прокомментировал политик введенные в отношении него санкции.