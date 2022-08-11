Моор рассказал, как относится к западным санкциям

11 Августа 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Опрос: Спецоперация затянулась

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика Тюменская область
Пресс-конференция губернатора Тюменской области Александра Моора (2022) | Фото: Накануне.RU

Моор рассказал, как относится к западным санкциям

Губернатор Тюменской области Александр Моор на пресс-конференции рассказал о своём отношении к тому, что он попал под санкции Великобритании.

"Для меня было очевидно с самого начала санкций, что придёт время, когда в санкционные списки попадут губернаторы. Оказался в компании приличных людей. Моё отношение к этому абсолютно спокойное. После Великобритании будут другие – ЕС, недружественные страны, кто включит губернаторов в санкционные списки. Подтверждение моих слов – идея лишить возможности всех россиян получить визы в ЕС. Это уже диагноз. Это санкции против всех нас. Не знаю, примут ли они такое решение, исключать ничего нельзя, но это вторично. Мы действуем в интересах России, понимаем, что отвечаем на текущие вызовы, должны решать сложные, долгосрочные задачи, устанавливаем экономическую и технологическую независимость. Пусть вводят санкции, какие хотят", - рассказал Моор, отвечая на вопрос Накануне.RU.

Ранее стало известно, что Моор попал под санкции Великобритании. Информация об этом опубликована на официальном сайте правительства Великобритании. В новый санкционный список включены 27 губернаторов, среди которых Александр Моор и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. Санкции подразумевают запрет на въезд в Великобританию и заморозку активов в этой стране (при их наличии). Губернатор Александр Моор, судя по всему, попаданию в "чёрный список" Англии не огорчился, а обрадовался.

"Ну наконец-то!" - прокомментировал политик введенные в отношении него санкции.

Теги: Александр Моор, санкции, Великобритания, пресс-конференция



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 26.07.2022 15:20 Мск "Ну наконец-то!" Губернатор Моор обрадовался западным санкциям


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети