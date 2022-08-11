Константин Сивков: Пятая колонна попытается остановить СВО

Пятая колонна обязательно попытается остановить военную спецоперацию на Украине и осуществить прозападный либеральный реванш. Об этом в эфире "Рой ТВ" заявил доктор военных наук, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

По его мнению, сейчас в России имеет место сильнейший дисбаланс между патриотическим подъемом населения и деструктивной экономической и отчасти социальной политикой.

"Эти силы будут делать все, чтобы вернуть к тому, как было до 2014 года. Как может выглядеть их либеральный прозападный реванш? Либералы они, конечно, очень условно. Это компрадоры, прозападники, которые говорят: вы, русские, - дерьмо, вы ничего не можете делать. Мы встраиваемся на правах периферии, учимся у Запада. Вот их идеология", - сказал он.

Сивков считает, что будет экономический саботаж, который будет принимать все более жесткие формы. Например, попытаются раскрутить новую волну ковидных ограничений. Или срывать поставки продовольствия в города. Второе направление - ущемление прав военнослужащих.

"Те, кто приходят с фронтов и чувствуют себя спасителями страны, их нужно ставить в стойло. В приватных разговорах это говорится", - отметил эксперт.

Третье направление - остановить наступление российской армии под предлогом экономических проблем. Он вполне допускает саботаж с поставками боеприпасов и снаряжения, замедление производства высокоточных систем оружия, пресечение стремления к технологическому суверенитету. Обязательно будет поднята информационная война об огромных потерях в армии.

"Будут вестись разговоры о том, что наши вооруженные силы не способны решить задачи и необходимо остановить военные действия. Будут вестись разговоры о том, что наши командиры и военачальники не соответствуют занимаемой должности", - прогнозирует Сивков.

Это комплекс действий будет ориентирован как на ура-патриотов, так и на западников. Одной из целей может быть провоцирование массовых выступлений, уверен эксперт.