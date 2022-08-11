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Общество Свердловская область
&quot;ЛГБТ-танец&quot;, лицей №12 (2022) | Фото: Урал LIVE, скриншот

Замдиректора лицея, где школьники исполнили "ЛГБТ-танец", оштрафовали на 40 000

Заместитель директора по воспитательной работе Лицея №12 в Екатеринбурге оштрафовали на 40 тыс. рублей за "пародийный" танец старшеклассников в ЛГБТ-тематике. Об этом говорится в публикации сообщества "Зов Народа".
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Помимо этого, завуч будет понижена до должности учителя.

"Информация, о которой идет речь, к разряду фейковых не относится. Действительно по материалам сотрудников ПДН отдела полиции 9 УМВД по Екатеринбургу мировой судья судебного участка 1 Верх-Исетского судебного района Сергей Шляпников вынес решение, в соответствии с которым должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафных санкций на сумму 40 тыс. рублей, - рассказал Накануне.RU пресс-секретарь свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых. - Это минимальный размер, максимальный штраф составляет 50 тыс".

По его словам, дело возбудили по ч. 1 ст. 6.21 КоАП РФ - пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Собранная полицией фактура была достаточно убедительной, чтобы суд согласился с позицией представителей МВД. По информации Горелых, штраф сотрудница образовательного учреждения уже оплатила.

Напомним, скандал в Екатеринбурге вышел на федеральный уровень после того, как тема была поднята в эфире программы "Соловьев Live". В столицу Урала приезжала спецкомиссия Минобразования РФ, но за директора учебного учреждения вступился губернатор Евгений Куйвашев. Между тем, прокуратура нашла пропаганду ЛГБТ в танце школьников. По итогам проверки были вынесены представления по устранению нарушений начальнику департамента Екатеринбурга, а также министру образования Свердловской области и директору лицея № 12.

Теги: лицей, замдиректора, лицей, танец, ЛГБТ



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