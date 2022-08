56% россиян считают, что ЛГБТ-пропаганда не может изменить ориентацию человека

Половина россиян (51%) считает, что сексуальная ориентация дана человеку от природы. Гораздо меньше граждан (15%) полагают, что предпочтения могут меняться в течение жизни. Еще 26% полагают, что влечение к тому или иному полу – это сочетание биологических и социальных факторов. Таковы данные опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

56% россиян считают, что сексуальную ориентацию взрослого человека невозможно изменить внешними условиями (вероятно, в эту когорту не попадают депутаты Госдумы, требующие запретить ЛГБТ-контент даже для взрослых). Примечательно, что чаще сторонники такого мнения встречаются среди молодежи и жителей городов-миллионников.

Число тех, кто сталкивался с ЛГБТ-пропагандой, растет (с 2012 года выросло в два раза), но в абсолютных цифрах остается очень небольшим – 13%.

Также в России растет число тех, у кого в окружении есть представители ЛГБТ-сообщества (15%, рост в два раза за семь лет).

Чаще всего о знакомстве с гомосексуалами и людьми других негетеросексуальных ориентаций заявляли женщины (18% vs. 11% среди мужчин), молодежь 18-24 лет (35% vs. 8% среди 60+), граждане с высшим и неполным высшим образованием (21%), а также москвичи и петербуржцы (31% vs. 6% среди селян).