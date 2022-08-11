МИД РФ: Суда с украинским зерном идут не в нуждающиеся страны, а на Запад

В МИД России выразили сомнение в искренности тезисов о проблеме с продовольствием в мире.

В министерстве отметили, что пока ни одно судно с украинским зерном не достигло голодающих стран Африки, они следуют в основном в западные порты.

"Это заставляет усомниться в искренности озвученных на Западе тезисов о том, что от зерновой сделки зависит мировая продовольственная безопасность", - заявил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, в Российском зерновом союзе считают, что тема с вывозом украинского зерна "сильно перегрета". Глава союза Аркадий Злочевский указывает на то, что Украина поставляет на экспорт в основном фуражное зерно, в первую очередь – кукурузу, а пшеница составляет лишь не самую большую часть в этом экспорте.

"Какого ресурса мир лишился? Украина отгружает фуражное зерно, кукурузу в первую очередь. В июле прошлого года Украина отгрузила 3,1 млн зерновых, из них только 600 тыс. тонн пшеница. В июле этого года - 1,7 млн зерновых, в том числе 368 тыс. тонн пшеницы. Это существенный объем для мирового рынка? Да мир вообще не способен заметить такие объемы. Эта информация только поднимает цены, а риски голода – это высокие цены, а не украинское зерно. Этой проблемы просто не существует в природе", - сказал Злочевский журналистам.