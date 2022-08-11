11 Августа 2022
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Экономика Тюменская область
Пресс-конференция губернатора Тюменской области Александра Моора (2022) | Фото: Накануне.RU

Моор рассказал о развитии в Тюменской области нефтегазового кластера

Губернатор Тюменской области Александр Моор на пресс-конференции рассказал о развитии в регионе нефтегазового кластера и других важных для региона проектах.

"По большому счёту, область получила своё развитие во время освоения Западной Сибири. Город удобно расположен. В Тюмени всегда была база, были офисы министерств, проектно-исследовательские институты. Создался большой слой интеллектуальных людей", - сказал Моор.

Использование базы губернатору кажется максимально актуальным.

"Даже не думая про это, мы развивали нефтегазовый кластер. Как оказалось, мы сделали правильную ставку. Суть его – в него входят компании, которые участвуют в производстве продукта или услуги. Есть заказчики – нефтегазодобывающие компании, перед которыми стоят различные задачи. Поэтому кластер – партнёр для них при ответах на технологические вызовы", - сказал Моор.

Пресс-конференция губернатора Тюменской области Александра Моора(2022)|Фото: Накануне.RU

В сентябре в Тюмени пройдёт нефтегазовый форум, который получил статус федерального.

"Форум будет промышленно-энергетическим. Дальнейшая точка роста – создание инфраструктуры для развития промышленности. Пример – технопарк на бывшем заводе ДСК-500. Мы перешли к реализации этого проекта. Отобраны три лучших варианта реализации, которые могут быть скомбинированы. Инвестиции составят более 10 млрд руб.", - сказал Моор.

Область станет участником нового зернового коридора, по которому будут возить зерно на восток. Тюменская область будет самым западным регионом в цепочке. Продолжается расширение проекта "ТюменьАгро".

"Одна из важных сфер – развитие человеческого капитала. 1 сентября открываем центр "Новое поколение", цель работы которого – поиск талантливых детей", - сказал Моор.

Теги: Александр Моор, нефтегазовый кластер



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