11 Августа 2022
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Общество В России
Омикрон-штамм коронавируса. (2021) | Фото: HKU Med / Университет Гонконга

Россияне, заразившиеся "дельтакрон"-штаммом коронавируса, перенесли болезнь в легкой форме – Роспотребнадзор

Роспотребнадзор прокомментировал сообщения в СМИ о появлении в России гибридного штамма коронавируса "дельтакрон" – "смеси" "Омикрона" и "дельты".

"По состоянию на 10.08.22 в базу VGARus загружено 6 геномных последовательностей, отнесенных к указанному варианту COVID-19 (к "дельтакрону" – прим. ред.). Сиквенсы датированы июлем и началом августа. Пять образцов для исследований взяты в Санкт-Петербурге, один – в Москве, - говорится в сообщении ведомства. - Вариант относится к недоминирующим линиям COVID-19 и в настоящий момент не оказывает значимого влияния на эпидобстановку ни в Санкт-Петербурге, ни в Москве. Эпидситуация в этих городах аналогична ситуации в целом по стране и характеризуется активным распространением субвариантов COVID-19 BA.4/BA.5 с преобладанием BA.5 ("омикрон" – прим. ред.) в штаммовом составе".

В Роспотребнадзоре добавили, что у пациентов с "дельтакроном" болезнь протекала в легкой форме, госпитализация им не понадобилась.

"В настоящий момент нет оснований считать, что гибридный вариант приводит к более тяжёлому течению болезни или обладает большей трансмиссивностью", - отметили в ведомстве.

Специалисты Роспотребнадзора напомнили, что появление гибридов периодически происходит, ранее такие штаммы фиксировались в Европе, США, Латинской Америке, но не получили широкого распространения.

В Роспотребнадзоре особо ревностно отнеслись к тому факту, что РБК в новости о появлении "дельтакрона" ссылается на американского ученого: "Отмечаем, что недавние сообщения о выявлении гибридного штамма в России были даны со ссылкой на американского генетика. Мы обратили внимание на неравнодушие американских ученых к эпидемиологической обстановке в России. Рекомендуем коллегам более пристально следить за происходящим у себя в стране, ведь ситуация по COVID-19 в США остаётся достаточно напряженной".

Теги: дельтакрон, россияне, гибридный штамм, коронавирус, роспотребнадзор



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