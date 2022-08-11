11 Августа 2022
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Политика
Подозреваемый в серии разбойных нападений на Эльмаше (2022) | Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу

На Эльмаше задержали подозреваемого в нападении на горожан с обувной ложкой

Сотрудники уголовного розыска нашли и задержали жителя Екатеринбурга, подозреваемого в серии нападений на жителей Эльмаша. 28-летний мужчина ранее уже был судим, сообщили Накануне.RU в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Нападения происходили в районе улиц Космонавтов - Краснофлотцев - Баумана. Жертвами, как правило, были либо нетрезвые люди, либо пожилые: в обоих случая злоумышленник выбирал тех, кто не сможет оказать сопротивление. В качестве угрожающего предмета шли любые подручные средства. Так, на одну из своих жертв злоумышленник напал с металлической обувной ложкой.

Подозреваемый в серии разбойных нападений на Эльмаше(2022)|Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу

Установлена причастность подозреваемого к нападению на 67-летнего пенсионера, которое произошло 8 августа. В тот раз у пожилого мужчины забрали 2 тыс. рублей. В этот же вечер подозреваемый якобы проник в квартиру одного из домов на улице Корепина, где забрал у хозяина жилья 20 тыс. рублей.

В отношении екатеринбуржца возбужден ряд уголовных дел по ч. 2 ст. 162 УК Российской Федерации "Разбой". На данный момент подозреваемый находится под стражей - рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в виде ареста. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

В настоящее время сотрудники уголовного розыска устанавливают дополнительные эпизоды противоправной деятельности фигуранта. Полиция просит всех, кто пострадал от действий данного лица, обращаться в органы внутренних дел по телефонам: (343)356-42-14 или 102 (02).

Теги: Эльмаш, обувная ложка, подозреваемый, нападение, полиция



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