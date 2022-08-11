В Магнитогорске иностранца осудят за убийство тещи

В Магнитогорске осудят иностранного гражданина за убийство пенсионерки и кражу в 2014 году, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Следствие считает, что ночью в июне 2014 года обвиняемый пришел в дом к бывшей теще, у которой попросил в долг денег. Пенсионерка отказала, тогда мужчина из личной неприязни, возникшей ввиду высказанных оскорблений, избил женщину и задушил ее подушкой. После этого он похитил золотые украшения и два сотовых телефона на сумму 47,5 тыс. рублей, которые сдал в ломбард.

Автостопом обвиняемый уехал в Санкт-Петербург, где скрывался на протяжении восьми лет.