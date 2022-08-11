11 Августа 2022
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Политика В бывшем СССР За рубежом Украина
Противопехотная мина &quot;Лепесток&quot; (2022) | Фото: телеграм-канал главы администрации Ясиноватой Дмитрия Шевченко

Politico: Зеленскому лучше признать правоту Amnesty International о преступлениях ВСУ

Отчет организации Amnesty International, отметившей военные преступления ВСУ, должны быть признаны Киевом, а не подвергаться критике. Об этом пишет Politico.

Напомним, недавно Amnesty International обнародовала отчет, в котором говорилось о том, что украинские войска прикрываются мирными жителями Донбасса как "живым щитом", размещая оружие и технику в жилых кварталах, школах и больницах. Этим они нарушают законы войны, представляя угрозу для гражданского населения. Приводились многочисленные факты. Владимир Зеленский резко раскритиковал отчет, обвинив Amnesty International в помощи терроризму. Организация заявила, что не изменит своим стандартам.

Politico отмечает, что отчет Amnesty International может быть политически неудобным для украинского режима и его союзников на Западе, "но это не делает его неправильным или неточным".

"Зрелым ответом на такую критику было бы серьезно отнестись к выводам и работать над улучшением армейской практики и защиты гражданского населения, а не обвинять докладчиков. Президенту Владимиру Зеленскому было бы лучше признать, что даже его героические защитники способны ошибаться", - говорится в статье.

Издание призывает Киев достойно ответить на критику и убедить Запад в том, что миллиарды, вливаемые в Украину, расходуются должным образом.

"Поддержание общественной поддержки Украины требует конструктивного ответа на критику со стороны авторитетных правозащитных организаций, а не попыток заткнуть им рот или дискредитировать их выводы", - заключает автор.

Украинские телеграм-каналы ишут, что отчет Amnesty International свидетельствует о том, что на Западе стали более критически относиться к Украине и уже не прощают все. Это уже второй информационный удар после обнародования фактов контрабанды оружия. Amnesty International давно является рупором США, и такой отчет не мог появиться без санкции из Вашингтона. Сообщается также, что западные инструкторы рекомендовали Зеленскому больше не использовать запрещенные формы ведения войны, в частности применение противопехотных мин "Лепесток", которые ВСУ в большом количестве забрасывали в ДНР.

Интересно, что в последние дни о новом применении "лепестков" не сообщалось.

Теги: ВСУ, Украина, Донбасс, Amnesty International, Владимир Зеленский



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