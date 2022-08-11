Сразу пять самолетов сели в Екатеринбурге из-за тумана в Тюмени

Самолеты авиакомпаний "Ямал", "Аэрофлот", "Азимут", "Россия" и "Победа" сегодня совершили вынужденную посадку в Екатеринбурге. Как сообщили в пресс-службе аэропорта "Кольцово", все воздушные суда направлялись в Тюмень, где приземление осложнилось бы из-за тумана.

Самолеты летели из Москвы, Санкт-Петербурга, Минеральных Вод и Череповца. После посадки на запасном аэродроме, к работе с пассажирами приступили представители авиаперевозчиков.

Инцидент произошел сегодня утром. На данный момент рейсы уже вылетели в пункты назначения.