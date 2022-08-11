Международная политика – это применение двойных стандартов, - Боррель

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает "позором" ситуацию в секторе Газа. В начале августа в регионе в очередной раз обострилась ситуация, Израиль нанес авиаудар, в результате которого погибли мирные жители.

По мнению Борреля, США не могут разрешить арабо-израильский конфликт и в целом обвинил международную политику в использовании двойных стандартов.

"Разрешение ситуации с людьми, застрявшими в этой тюрьме под открытым небом, которой является Газа, не находится в руках ЕС. Это скандальная ситуация, позор, но не в наших руках ее разрешить. Нас часто критикуют за двойные стандарты. Но международная политика — это в значительной степени применение двойных стандартов. Мы не сталкиваемся со всеми проблемами с одинаковыми критериями. Невозможно решить ближневосточный конфликт без очень твердой приверженности со стороны США. И после стольких безуспешных попыток в прошлом прямо сейчас ее нет", - заявил Боррель в интервью испанской газете El Pais.