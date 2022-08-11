"Скопинский маньяк" признался, что помогал скрыть следы убийства

"Скопинский маньяк" Виктор Мохов признался, что помогал скрыть следы убийства, переносил ночью тело во двор заброшенного дома.

Видеокадры допроса маньяка опубликовал Следственный комитет.

"Я слышу какие-то звуки, будто драки. И после он заходит и говорит: "Ребята, я его это, по-моему, убил", - говорит Мохов. Также на кадрах он показывает следователям место, в которое соучастники перенесли тело.

Ранее стало известно, что на Мохова Следственный комитет завел уголовное дело по статье 316 часть 2 УК РФ. Его подозревают в сокрытии убийства, которое было совершено другим человеком в его доме.

Также сообщалось, что Мировой суд Рязанской области назначил Виктору Мохову 10 суток ареста. Поводом послужило повторное несоблюдение административных требований, которые были установлены судом.