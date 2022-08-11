11 Августа 2022
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Общество Свердловская область
Барельеф Сталина на Доме офицеров в Екатеринбурге (2021) | Фото: Накануне.RU

Свердловский облсуд отказал в демонтаже барельефа Сталина с ОДО

Свердловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на решение Кировского суда по иску к Окружному дому офицеров в Екатеринбурге. Историк Алексей Мосин настаивал на том, чтобы снять с фасада здания барельеф Сталина.

Напомним, что барельеф был установлен в 2021 году во время незаконного ремонта, за который врио начальника Сергей Конов был оштрафован на 20 тыс. рублей. Работы не были согласованы с органом охраны объектов культурного наследия, а позднее иск подал и Мосин, выступающий в суде как родственник репрессированного.

Ранее Кировский суд Екатеринбурга отклонил иск Мосина к ОДО, после чего дело перешло в Свердловский областной суд. Однако и здесь историку отказали.

Барельеф располагался на фасаде башни ОДО до начала 1990-х годов, в неустановленное время он был демонтирован и утрачен. При этом само проведение работ было сделано без документальной фиксации, согласования и последующего расследования произошедшего. В январе 2021 года в Минобороны подтвердили, что барельеф убрали незаконно. Его вернули на место в конце прошлого года с началом реконструкции здания ОДО.

Теги: суд, ОДО, барельеф, Сталин



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