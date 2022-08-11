Три абсурдных законопроекта петербургского губернатора Беглова

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и его команда в последнее время не перестают «радовать» жителей «культурной столицы» России сомнительными инициативами, которые никак не улучшают жизнь горожан, а вызывают лишь порицание и насмешки. Александр Беглов за время губернаторства отметился множеством бесполезных и откровенно нелепых законопроектов, но в текущем году нерадивый градоначальник просто превзошел сам себя, выдав целый ряд поправок в городское законодательство, которые подверглись острой критике и вызвали недоумение не только у тысяч простых петербуржцев, но и авторитетных экспертов.

Законопроект о «голых» в метро

В середине февраля 2022 года представитель губернатора Беглова в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Константин Сухенко представил парламентариям законопроект, в соответствии с которым вводится запрет на разведение костров в метро, гадание, торговлю, сбор пожертвований, игру на музыкальных инструментах, запуск квадрокоптеров, использование пиротехники, нахождение без одежды и обуви, а также в «пачкающей, зловонной одежде». Автором инициативы является непосредственно глава региона.

Проект правок, ужесточающих наказания за различные правонарушения в петербургском метрополитене, неоднократно был подвергнут острой критике в обществе. Эксперты, общественные деятели, депутаты, юристы еще тогда указали на бесполезность губернаторской инициативы, которая имела множество изъянов, в частности, включала достаточно размытые формулировки. При этом в действующем законодательстве Петербурга уже есть соответствующие статьи, в дублировании которых нет никакого смысла.

Данный закон вызвал логичную реакцию со стороны общественности — на эту тему иронизировали многие жители Северной столицы, попутно оценивая уровень компетентности чиновников из Смольного и лично Александра Беглова. В частности, известный петербургский правозащитник Ирина Баханович отмечала, что ничего «кроме смеха этот законопроект не вызывает», поскольку голышом в метрополитене ходят разве что люди с психическими отклонениями. По ее мнению, это не более, чем имитация бурной деятельности губернатора и его ближайшего окружения, ставшая поводом для насмешек.

Напомним, 29 июня Заксобрание Петербурга приняло этот бесполезный законопроект, согласно которому определяются суммы штрафов за каждое конкретное правонарушение. Так, например, за несанкционированную горадминистрацией игру на музыкальных инструментах на территории метрополитена и прочие культурные, политические и спортивные мероприятия придется оплатить штраф в размере от 1 до 3 тыс. рублей.

Регламентирование выступлений уличных музыкантов

В ходе совещания губернатора Александра Беглова с членами правительства Петербурга 21 июля был одобрен законопроект о введении новых правил организации выступлений уличных музыкантов в городе. Глава региона предложил разделить места для проведения уличных концертов на две категории: где разрешается, или запрещается использование звукоусиливающей аппаратуры мощностью более 1 кВт, а также ударные инструменты.

«Традицию выступлений уличных музыкантов нужно продолжать. Без них трудно представить центр города. Но также нужно учитывать необходимость поддержания общественного порядка», — цитировали в пресс-службе Смольного заявление губернатора.

В соответствии с данным законопроектом, под уличными выступлениями подразумеваются танцевальные, музыкальные или литературные представления на площадях и улицах мегаполиса, за которыми свободно может наблюдать неограниченное количество людей. Кроме того, он подразумевает отдельный перечень разрешенных и согласованных городскими властями площадок, а также немалый список условий, при которых музыканты смогут радовать жителей и гостей «культурной столицы» России своими талантами. Среди прочего стоит отметить обязательное присутствие организатора конкретного перформанса, соблюдение санитарных норм, содействие в организации общественного порядка и обеспечение сохранности объектов культурного наследия и зеленых насаждений.

Свое мнение касательно бессмысленности принятия такого законопроекта высказал ранее лидер группы Billy's Band Билли Новак. По его оценке, практически все включенные в инициативу пункты соответствуют нормам поведения рядового приличного человека и давно уже прописаны в действующем законодательстве. В СМИ отмечалось, что согласование уличных выступлений, скорее всего, ляжет на плечи районных администраций Петербурга. А вот с назначением размеров штрафов в Смольном, похоже, проблем не возникло. Планируется, что за несанкционированный перформанс артистам придется заплатить от 1 до 5 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей и юрлиц предполагается гораздо более внушительная сумма наказания.

«Мы в прошлом созыве делали объемное заседание комитета по законодательству, обсуждали уличных музыкантов, но уже тогда стало понятно, что любое регулирование такого явления — это мертворожденный закон», — отмечал ранее депутат петербургского ЗакСа Алексей Цивилев.

Многие петербуржцы также подвергли критике законопроект администрации Александра Беглова об уличных выступлениях. Недовольны и сами музыканты, поскольку инициатива сократит количество их талантливых коллег на улицах Санкт-Петербурга, что особенно будет заметно в разгар туристического сезона. Член городского парламента Борис Вишневский указал на тот факт, что данный закон может затронуть не только людей, зарабатывающих выступлениями на улицах, но и любого жителя города на Неве, решившего поиграть на гитаре в своем дворе.

Запрет на собачий лай в ночное время

Еще один абсурдный закон, предложенный губернатором Петербурга недавно на рассмотрение в городской парламент, предполагает введение штрафа для владельцев собак и других домашних животных, издающих громкие звуки в ночное время, а также в праздничные и выходные дни с 08:00 до 12:00. Пока органы законодательной власти изучают очередную сомнительную инициативу градоначальника, данный проект закона спровоцировал шквал критики и насмешек в обществе. Многих смущает отсутствие в нем четко прописанного механизма выявления «собачьего правонарушения», из-за чего его практическое применение находится под большим вопросом.

Так, по оценке политолога, представителя Движения гражданских инициатив Владимира Соловейчика, в результате это будет «мертвый законодательный акт», поскольку пока не понятно, каким образом вообще будет составляться протокол на собаку и хозяина питомца-нарушителя. Эксперт уверен, что даже если в итоге настолько нелепый законопроект все-таки будет принят, то он не будет работать, так как никто не станет ночью зажимать рот животному, будь то пес, кот или попугай. Он также добавил, что абсурдная инициатива Беглова, которая по своей сути близка к области анекдотов, без сомнения заслужила бы высокую «оценку» известного русского писателя Михаила Салтыкова-Щедрина, обладавшего «мощным даром сатирика».

Этот «шедевр» законотворчества Александра Беглова сейчас активно обсуждается петербуржцами и уже стал поводом для многочисленных шуток и издевок в адрес Смольного. Причем не стесняются иронизировать на эту тему в том числе местные муниципальные депутаты. Так, ранее мундеп Федор Грудин, представляющий МО Правобережный в составе Невского района, предложил губернатору Петербурга издать законопроект, запрещающий «запуск в городе воздушных шариков». При этом он с долей сарказма добавил, что в нынешнее непростое время «гелий надо экономить».

В целом ряд предложенных петербургским губернатором бесполезных законопроектов в текущем году, ставших поводом для всеобщей критики в адрес Смольного, в экспертном сообществе объясняют не иначе, как попыткой создать видимость бурной деятельность на фоне череды серьезных управленческих провалов. Здесь стоит напомнить и неудачно стартовавшую в январе мусорную реформу, на последствия реализации которой более шести месяцев ежедневно жалуются жители Северной столицы, а также злополучную транспортную, главной целью которой, судя по всему, было не повышение качества городских пассажироперевозок, а «борьба» с коммерческими маршрутками. Помимо этого, многие бегловские чиновники неоднократно демонстрировали свою некомпетентность в различных городских сферах. Однако в итоге ничего, кроме тотального непонимания и сарказма нелепые инициативы не принесли их авторам.