ПВО отразила атаку ракет и беспилотников на Энергодар и Запорожскую АЭС

Средства ПВО отразили атаку ВСУ на Энергодар и Запорожскую АЭС. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

По его словам, атака велась со вчерашнего вечера из РСЗО, тяжелой артиллерии и ударными БПЛА.

Ранее Россия потребовала созвать 11 августа заседание Совета Безопасности ООН из-за обстрелов ВСУ Запорожской атомной электростанции. Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси принял решение прервать отпуск и принять участие в созываемом РФ заседании.