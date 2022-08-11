11 Августа 2022
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Общество Челябинская область
противопожарный режим, огонь, лес, костер (2016) | Фото: 61.mchs.gov.ru

В муниципалитете Челябинской области введен особый противопожарный режим

В Карталинском районе Челябинской области ввели особый противопожарный режим. Соответствующее распоряжение подписал глава муниципалитета Анатолий Вдовин, передает корреспондент Накануне.RU.

"В связи со сложившейся пожароопасной обстановкой на территории Карталинского лесничества, устанавливается особый противопожарный режим на территории Карталинского муниципального района с 11 августа 2022 года по 21 августа 2022 года", - сообщили в мэрии района.

Жителям района запрещено посещать леса, разводить костры и сжигать сухую траву и бытовой мусор.

Теги: противопожарный режим, лес, пожар,



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