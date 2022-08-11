"Ни гимнов, ни флагов, ни национальных цветов": глава МОК рекомендует не приглашать спортсменов их РФ на соревнования

Международный олимпийский комитет (МОК) все еще не рекомендует приглашать российских и белорусских спортсменов на международные турниры. "Сейчас не время менять рекомендации или отношение. Мы по-прежнему не рекомендуем приглашать российских или белорусских спортсменов на соревнования, по-прежнему нет ни гимнов, ни флагов, ни национальных цветов", - заявил глава МОК Томас Бах в эфире телеканала TVP Sport.

Рекомендации МОК действуют с конца февраля – начала военной спецоперации РФ на Украине. Значительная часть международных спортивных союзов и федераций прислушивается к этим рекомендациям и не допускает российских спортсменов, на часть соревнований их готовы пригласить, если они не будут выступать под флагом РФ.