Уткин предложил Иванову самому стать главным тренером "Урала"

Место Игоря Шалимова, покинувшего пост главного тренера футбольного клуба "Урал", мог бы занять футболист и тренер Спартак Гогниев. Такое предположение озвучил спортивный комментатор и журналист Василий Уткин в своей программе "Футбольный Клуб". По его словам, Гогниев, хоть и является своеобразным тренером, но он искренний и открытый человек, а потому его кандидатура наиболее вероятна. При этом сам журналист считает, что лучше отдать пост тренера президенту клуба Григорию Иванову. Уткин уверен, что с опытом Иванова он мог бы рискнуть, чего, опять же, по мнению комментатора, тот, увы, не сделает.

"Но я разочарован. Разочарован тем, что Григорий Иванов, мой любимый клубный руководитель Премьер-Лиги, не рискнет взять пример с Романа Ротенберга в хоккее и не возглавит клуб сам. В конце концов, эти аргументы все те же: он сам играл в футбол, он постоянно сидит на скамейке и насмотрелся на работу самых разных тренеров. Ну почему бы и не рискнуть, ведь годы уходят? Григорий Иванов значительно старше Романа Ротенберга, и пусть, конечно, Бог пошлет ему здоровья и живет он еще сто лет, времени, наверное, в его распоряжении все меньше и меньше. Жаль. Хотелось бы на это посмотреть. Во всяком случае, пресс-конференции точно будут забойнейшими", - заявил журналист.

Решение об отставке Шалимова было принято в понедельник руководством команды после неудачного старта в новом сезоне РПЛ. В первых четырех матчах "Урал" не набрал ни одного очка и забил всего один мяч, пропустив при этом 10. В прошлом сезоне "Урал" под руководством Шалимова до последнего боролся за выживание и сохранил прописку в РПЛ только в последнем туре. Однако тогда клуб менять главного тренера не стал, несмотря на провальный чемпионат.