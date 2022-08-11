11 Августа 2022
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Авария в центре Екатеринбурга с участием Mercedes-Benz Maybach. (2020) | Фото: Накануне.RU

В приложении "Госуслуги Авто" появился сервис оформления европротокола онлайн

В приложении "Госуслуги Авто" появился сервис оформления европротокола о ДТП в онлайн-формате. С его помощью участники аварии могут оформить происшествие без вызова полиции и заполнения бумажных бланков.

В Минцифры России заявили, что сервис сокращает время оформления ДТП почти в два раза и не требует посещения офиса страховой компании. Также нет риска ошибиться при записи данных: формы документов автоматически заполняются сведениями из Госуслуг.

В ведомстве также отмечают, что приложение может быть установлено лишь у одного из участников ДТП, остальные лишь должны подтвердить верность данных по сгенерированной в приложении ссылке. Если приложение есть у всех участников аварии, то процесс будет еще быстрее и займет не более 30 минут.

Впрочем, для оформления европротокола онлайн у всех участников аварии должны быть подтвержденные аккаунты на Госуслугах. Также в ДТП не должно быть пострадавших и урона иному имуществу, кроме транспортных средств.

При отсутствии у участников аварии разногласий и при фотофиксации повреждений им возместят до 400 тыс. руб. Если водители отказываются от фотофиксации, но у них нет разногласий, то сумма возмещения составит до 100 тыс. руб. И страхового возмещения в рамках европротокола не будет вообще, если у водителей есть разногласия и они не оформили фотофиксацию.

Приложение "Госуслуги Авто" работает с 2021 года, его уже скачали 1,6 млн раз.

Теги: европротокол, госуслуги, приложение, сервис, страховка, дтп



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