Трое пограничников получили ранения при обстреле их позиций в Курской области, - Baza

Трое российских пограничников пострадали при обстреле погранпункта в Курской области, пишет Baza. Они доставлены в больницу.

По данным телеграм-канала, очередной обстрел начался 10 августа около 7 утра в Глушковском районе. Атака была осуществлена минометными снарядами неустановленного калибра.

Напомним, 6 августа губернатор Курской области Роман Старовой сообщил, что на аэродроме в Курской области, на котором базируются военные, "предотвратили попытку диверсии". Подробностей он не привел. Baza писала, что аэродром обстреляли пятью 45-мм минометными снарядами, причем обстрел якобы велся со стороны курского поселка Подлесный.