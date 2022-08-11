11 Августа 2022
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Происшествия Центральный ФО В России
(2006) | Фото: www.veloplus.ru

Трое пограничников получили ранения при обстреле их позиций в Курской области, - Baza

Трое российских пограничников пострадали при обстреле погранпункта в Курской области, пишет Baza. Они доставлены в больницу.

По данным телеграм-канала, очередной обстрел начался 10 августа около 7 утра в Глушковском районе. Атака была осуществлена минометными снарядами неустановленного калибра.

Напомним, 6 августа губернатор Курской области Роман Старовой сообщил, что на аэродроме в Курской области, на котором базируются военные, "предотвратили попытку диверсии". Подробностей он не привел. Baza писала, что аэродром обстреляли пятью 45-мм минометными снарядами, причем обстрел якобы велся со стороны курского поселка Подлесный.

Теги: пограничники, курская область



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