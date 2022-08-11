11 Августа 2022
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Коллаж, ВСУ, украинский военный (2022) | Фото: Накануне.RU

ВСУ эвакуировали штаб из Артемовска

Штаб ВСУ эвакуирован из Артемовска (в украинской версии - Бахмута), сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко со ссылкой на данные разведки ЛНР. Офицеры управления, начальники служб и командный состав переведены в защищенный пункт управления в Краматорске.

На днях союзные силы начали бои в городской черте города. При этом в конце июля Марочко сообщал, что противник усилил свои позиции в районе населенных пунктов Артемовск и Соледар.

Также он отметил, что в связи с большими потерями подразделения, которые ротируются из этих городов, будут выводиться не в пункты постоянной дислокации, а будут отправлены на полигон под Киев для доукомплектования и боевого слаживания. Из-за неудовлетворительной работы офицерского состава будет проведена аттестационная комиссия на соответствие занимаемой должности командиров среднего и старшего звена.

По данным украинских телеграм-каналов, командование ВСУ, как обычно, просит отвести войска западнее из-за тяжелого положения на фронте. "Резидент" сообщает, что ВСУ не могут снабжать Соледар.

Теги: ДНР, ВСУ, Артемовск



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