Число природных пожаров на Среднем Урале за сутки увеличилось на три

В Свердловской области за сутки выросло число лесных пожаров.

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Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, по данным на 10 утра 11 августа на Среднем Урале зарегистрировано девять природных пожаров. Восемь из них локализованы. Очаги есть в лесных массивах Березовского, Верхней Пышмы и Пелыма, Алапаевском, Невьянском, Новолялинском и Сысертском лесничествах.

Сутками ранее в Свердловской области насчитывалось шесть природных пожаров.

На сегодняшний день сотрудникам Уральской авиалесоохраны удалось взять под контроль пожар в труднодоступном районе Пелымского городского округа, возникший из-за сухих гроз. Сейчас огонь локализован и не распространяется. Парашютисты-десантники и работники наземных служб с помощью техники проводят проминку кромки очага и ведут дотушивание. К работам привлечено более 50 человек и задействовано два болотохода.

Причиной большинства таких пожаров является человеческий фактор. Специалисты предупреждают, что в сухую и жаркую погоду даже небольшой источник огня может привести к возгоранию. В случае его обнаружения нужно сообщить об этом по бесплатному телефону Авиалесоохраны 8 (800) 100-94-00, по единому номеру 112 или с помощью мобильного приложения "Берегите лес!".