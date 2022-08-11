На Южном Урале экс-главу района будут судить за взятку в 1 млн рублей

В Челябинской области направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего главы Агаповского района Байдавлета Тайбергенова, обвиняемого в получении взятки в размере 1 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, Байдавлет Тайбергенов был задержан 23 мая сотрудниками регионального УФСБ. По версии следствия, деньги он получил в 2016-2018 гг. от гендиректора коммерческой организации. Деньги были переданы за беспрепятственное предоставление в аренду земель сельскохозяйственного назначения.

Бывший чиновник вину признал в полном объеме и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.