11 Августа 2022
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Происшествия Челябинская область
Судебный молоток (2022) | Фото: Накануне.RU

На Южном Урале экс-главу района будут судить за взятку в 1 млн рублей

В Челябинской области направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего главы Агаповского района Байдавлета Тайбергенова, обвиняемого в получении взятки в размере 1 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, Байдавлет Тайбергенов был задержан 23 мая сотрудниками регионального УФСБ. По версии следствия, деньги он получил в 2016-2018 гг. от гендиректора коммерческой организации. Деньги были переданы за беспрепятственное предоставление в аренду земель сельскохозяйственного назначения.

Бывший чиновник вину признал в полном объеме и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Теги: глава, арест, взятки,



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