11 Августа 2022
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Общество Свердловская область
Олег Ягодин (2022) | Фото: vk.com/kurara / Александр Ежъ Осипов

"Я могу заплатить, но я не виноват". Лидер "Курары" обжалует штраф за дискредитацию ВС РФ и Путина

Солист группы "Курара" Олег Ягодин, оштрафованный сегодня за дискредитацию ВС РФ и президента страны, будет обжаловать решение суда.

Напомним, что Кировский районный суд Екатеринбурга сегодня оштрафовал музыканта на 40 тыс. рублей за высказывание во время выступления на фестивале Ural Music Night. На нем Ягодин произнес слово из пяти букв, хотя на суде и пояснил, что речь шла не о спецоперации, Украине или какой-либо другой стране, а о самом явлении в целом, что якобы было особенно актуально после дня памяти и скорби.

Несмотря на показания и проведенную специалистами лингвистическую экспертизу, суд все же признал артиста виновным в административном нарушении.

"Конечно, для меня это весомая сумма, но не в деньгах счастье. Я могу заплатить, но я не виноват", - заявил Ягодин.

Его адвокат Георгий Краснов также сказал, что завтра, после получения от суда решения в полном объеме, можно будет понять, учел ли суд хоть какие-то доводы защиты. В любом случае, решение будет обжаловано в Свердловском областном суде, который, как надеется адвокат, примет "более взвешенное и справедливое решение в этой ситуации".

"К сожалению суд нас сегодня не услышал, несмотря на то, что, как все присутствующие видели и слышали, мы приобщили заключение специалиста филолога. Мы предоставили суду дословно, что сказал Олег Валерьевич и там не было ни слова о президенте, не было ни одного оскорбления в его адрес, и по заключению лингвиста, никакого отношения к дискредитации слова вообще не имеют, ни к ситуации на Украине, ни к каким другим ситуациям. Проблема в том, что эти необоснованные обвинения влекут конкретные негативные последствия и для группы, и для театра, и для семьи Олега, поэтому нужно как-то привести ситуацию к справедливости и нормально разобраться", - пояснил Краснов.

Теги: Курара, Олег Ягодин, суд, штраф



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