Памятные муралы, посвященные героям спецоперации, появятся на фасадах домов в городах Новосибирской области

При поддержке министерства региональной политики Новосибирской области в рамках социально значимого проекта «Герои #Своих Не Бросаем» на фасадах зданий в честь героев Донбасса – жителей региона появятся муралы, представляющие собой вид монументальной живописи, крупноформатные изображения. Размещение муралов, которое проводится при софинансировании Фонда президентских грантов, уже началось в Новосибирске, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства региона.

«Это очень важно для увековечения памяти наших воинов, отдавших жизни за то, чтобы жители Донецкой и Луганской народных республик жили под мирным небом. Работа по размещению муралов будет продолжена при поддержке правительства Новосибирской области, органов местного самоуправления, благотворителей и с учетом предложений неравнодушных жителей региона», – прокомментировала заместитель министра региональной политики Новосибирской области Светлана Шибаева.

В субъектах Российской Федерации на фасадах домов создаются изображения военнослужащих, награжденных государственными наградами. Улицам, площадям и скверам присваиваются имена погибших в ходе спецоперации, размещаются мемориальные доски на зданиях школ, где учились военнослужащие, удостоенные звания Героя Российской Федерации и награжденные орденом Мужества, в их честь устанавливаются мемориально-значимые объекты.

В планирование и реализацию таких мероприятий активно вовлекаются общественные организации, родственники военнослужащих, молодежь. Власти Новосибирской области продолжат поддержку данных мероприятий.