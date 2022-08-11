Памятные муралы, посвященные героям спецоперации, появятся на фасадах домов в городах Новосибирской области

11 Августа 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Опрос: Спецоперация затянулась

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика Новосибирская область
кран, стена, мурал (2022) | Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Памятные муралы, посвященные героям спецоперации, появятся на фасадах домов в городах Новосибирской области

При поддержке министерства региональной политики Новосибирской области в рамках социально значимого проекта «Герои #Своих Не Бросаем» на фасадах зданий в честь героев Донбасса – жителей региона появятся муралы, представляющие собой вид монументальной живописи, крупноформатные изображения. Размещение муралов, которое проводится при софинансировании Фонда президентских грантов, уже началось в Новосибирске, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства региона.

«Это очень важно для увековечения памяти наших воинов, отдавших жизни за то, чтобы жители Донецкой и Луганской народных республик жили под мирным небом. Работа по размещению муралов будет продолжена при поддержке правительства Новосибирской области, органов местного самоуправления, благотворителей и с учетом предложений неравнодушных жителей региона», – прокомментировала заместитель министра региональной политики Новосибирской области Светлана Шибаева.

В субъектах Российской Федерации на фасадах домов создаются изображения военнослужащих, награжденных государственными наградами. Улицам, площадям и скверам присваиваются имена погибших в ходе спецоперации, размещаются мемориальные доски на зданиях школ, где учились военнослужащие, удостоенные звания Героя Российской Федерации и награжденные орденом Мужества, в их честь устанавливаются мемориально-значимые объекты.

ZOV(2022)|Фото: t.me/mod_russia

В планирование и реализацию таких мероприятий активно вовлекаются общественные организации, родственники военнослужащих, молодежь. Власти Новосибирской области продолжат поддержку данных мероприятий.

Теги: памятные муралы, донбасс, своих не бросаем



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети